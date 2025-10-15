Moda nie jest tylko od ubierania. Moda to też sposób wyrażania siebie, a także możliwość poprawienia sobie nastroju np. idealnie dobraną danego dnia stylizacją. A że trendy lubią mieć swoje nazwy, także na ten jakaś się znalazła i dziś cieszy się ogromną popularnością. Dopamine dressing to ubieranie się w takim stylu, aby poprawić sobie humor. A można to zrobić na wiele sposobów.

Dopamine dressing - na czym polega ten ponadczasowy trend?

Nazwa dopamine dressing wzięła się od tego, że ma być to styl ubierania pobudzający poziom dopaminy u człowieka, a tym samym... poprawiający humor. Jest to bowiem hormon szczęścia, który odpowiada nie tylko za dobry nastrój, ale też za motywację, przyjemność i uczucie nagrody. Nic więc dziwnego, że jest tak popularny w obecnych, niezwykle niespokojnych czasach.

Dopamine dressing polega zatem na noszeniu kolorów, które poprawiają humor, a także wybieraniu ubrań, w których czujemy się pewnie i komfortowo. Zdaniem psychologów każdy kolor może wywoływać określone reakcje:

żółty, pomarańczowy i różowy - energię oraz optymizm,

zieleń i błękit - spokój, harmonię,

czerwień - pewność siebie i siłę,

pastelowe odcienie - delikatność, lekkość, spokój.

Do niedawna o tego typu barwach mówiło się głównie w kontekście profesjonalnego, biurowego ubioru, gdy chcieliśmy wywrzeć na kimś wrażenie. Od kilku lat wywieramy je na nas samych, dodając sobie optymizmu. Skąd to tak naprawdę się wzięło?

Skąd wzięło się ubieranie w stylu dopamine?

Choć oficjalnie mówi się, że trend dopamine dressing rozpoczął się w dobie pandemii koronawirusa, osobiście uważam, że już dużo wcześniej ludzie chętnie decydowali się na poprawianie sobie nastroju stylizacjami, a jeszcze bardziej na wyrażanie outfitem swojej osobowości. Absolutną królową pod tym względem była Iris Apfel.

Seniorka zawsze stawiała na kolorowe stylizacje, bawiła się zarówno barwą jak i krojami oraz fakturą. A do tego jej wielkie, charakterystyczne okulary sprawiały, że była na swój sposób przerysowana, a jednocześnie nie tyle oryginalna, co wręcz niezastąpiona.

Kiedy ubieranie się przestaje być zabawą, równie dobrze możesz być martwy. Musisz realizować swoje fantazje - mawiała Iris Apfel.

Ta maksyma powinna nam towarzyszyć każdego dnia, gdy szukamy odpowiedniej stylizacji. Bo czym byłaby moda, gdyby nie wyrażała naszej osobowości? Po prostu nic nieznaczącym ubraniem. A dla nas styl to zdecydowanie coś więcej.

Dopamine dressing w 2025 roku

Dziś dopamine dressing jest już popularnym terminem, a stylizacje tego typu pojawiają się na największych światowych wybiegach. Swoje propozycje ubrań w stylu dopamine zaprezentowały m.in. takie domy mody jak Moschino czy Valentino. Radosne barwy towarzyszą też projektom innych marek. Bo choć modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to raczej brązy i odcienie ziemi, mocny kolor zawsze jest na czasie, gdy tylko chcemy zaakcentować siebie i dodać sobie odrobiny radości w szare dni.

Wystarczy kolorystyczny akcent

W 2025 roku stawiamy zatem na dopamine dressing, ale łącząc go z klasykami. Np. czerwoną koszulę warto zestawić z ciemnym, klasycznym garniturem, co zapewni nam efekt quiet luxury. Kolor może być zaakcentowany a dodatki bardziej stonowane, aby całość prezentowała się niezwykle elegancko.

Dopamine dressing, czyli kolory ponad wszystko, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dopamine dressing to nie tylko kolory

Aktualnie dopamine jesteśmy w stanie też wyrazić przy pomocy faktur - nie tylko barw. Zabawa krojami oraz materiałami również może ci sprawić wiele radości i stać się sposobem na stworzenie "optymistycznego" outfitów wyrażającego twoje wnętrze. Właśnie dlatego śmiało mieszaj jeans, futra, bawełny, jedwabie, skóry - wszystko, co przyjdzie ci do głowy. Możesz też połączyć kratkę z kwiatami, czyli dwa najmodniejsze wzory tego sezonu.

Dopamine dressing to też łączenie krojów i materiałów, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Na co uważać podczas tworzenia stylizacji dopamine?

Trzeba jednak przyznać, że jest to dość wymagający trend. Łatwo bowiem przesadzić i stworzyć kiczowatą stylizację lub taką, w której nic nie będzie do siebie pasować. Tworząc zatem outfit dopamine, należy pamiętać, że:

łączenie zbyt wielu intensywnych kolorów bez przemyślenia może przytłaczać,

niektóre faktury i materiały, zamiast poprawiać nam nastrój, mogą nie być przyjemne, więc lepiej ich nie wybierać,

niektóre wzory mogą się ze sobą "gryźć",

nie każdy kolor jest odpowiedni do naszego wyglądu i nie będzie nam pasował, co przyniesie efekty odwrotne do zamierzonych,

nie przesadzaj z kompulsywnymi zakupami w stylu dopamine - warto mieć w szafie kilka ulubionych kolorów, ale zbyt wiele sprawi, że ostatecznie znów "nie będziesz miała, co na siebie włożyć".

