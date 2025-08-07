Odtwarzam uwielbiany przez dzieci napój. Piją go z zachwytem, a ja sprytnie przemycam warzywa
Przygotowanie soku à la Kubuś to doskonały sposób na wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców. Moje dzieci go uwielbiają. Jest mocno owocowy, słodki i możesz go przechowywać w butelkach przez długi czas dzięki pasteryzacji. Wypróbuj ten przepis na ukochany soczek małych i większych pociech.
Nie wszystkie dzieci przepadają za świeżymi owocami i warzywami, dlatego możesz przemycić je np. w formie takiego gęstego i pełnego witamin napoju. Zrobisz go z jabłek, marchwi i dyni, czyli z tego, co właśnie oferuje nam natura. Pokażę ci, jak zrobić domowy sok przypominający ten słynny sklepowy.
Dlaczego warto samodzielnie zrobić sok à la Kubuś?
Soki to kluczowy element zdrowej diety – te zrobione samodzielnie mają najwięcej zalet. Przede wszystkim masz pełną kontrolę nad ich składem. Zrobisz je z jakościowych i sprawdzonych składników, bez ukrytych dodatków, o konserwantach czy sztucznych barwnikach nie wspominając. Możesz wykorzystać sezonowe, lokalne warzywa i owoce, dzięki czemu będzie to najzdrowszy z możliwych wyborów. Jest to też rozwiązanie tańsze niż zakup gotowych soków, a więc oszczędzasz pieniądze.
Jak zrobić sok à la Kubuś dla dzieci?
Ten domowy sok z marchwi i innych składników ma zdrowy i bardzo prosty skład. Przepis zawiera cukier, ale możesz go pominąć lub zastąpić zdrowszym zamiennikiem.
Składniki:
- 1,7 kg jabłek,
- 0,6 kg dyni,
- 1 kg marchwi,
- 3 cytryny,
- 2 l wody,
- 1/3 - 1/2 szklanki cukru.
Przygotowanie:
- Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w grubą kostkę.
- Dynię obierz i pokrój na małe kawałki.
- Marchew umyj, obierz i pokrój na centymetrowe plasterki.
- Wyciśnij sok ze wszystkich cytryn
- W garnku umieść marchew i dynię. Zalej 2 litrami wody i gotuj bez przykrycia dotąd, aż warzywa będą miękkie.
- Dodaj na końcu jabłka, wymieszaj i gotuj dalej, aż zmiękną.
- Dolej sok z cytryny i wymieszaj.
- Zblenduj dokładnie całość. Jeżeli sok jest za gęsty, dodaj gorącej wody.
- Spróbuj przecier i dodaj do smaku odpowiednią ilość cukru. Wymieszaj.
- Gorący sok przelej do wyparzonych i czystych butelek ze szkła. Szczelnie zakręć wygotowanymi zakrętkami i pasteryzuj w kąpieli wodnej przez 20 minut od momentu zagotowania.
Tak przygotowany sok przechowuj w chłodnej spiżarni lub piwnicy. Jest dobry przez wiele miesięcy. Gdy dostęp do świeżych owoców i warzyw będzie ograniczony, warto mieć taki witaminowy sok pod ręką. Po otwarciu trzymaj go w lodówce i zużyj w ciągu kilku dni.
