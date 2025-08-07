Nie wszystkie dzieci przepadają za świeżymi owocami i warzywami, dlatego możesz przemycić je np. w formie takiego gęstego i pełnego witamin napoju. Zrobisz go z jabłek, marchwi i dyni, czyli z tego, co właśnie oferuje nam natura. Pokażę ci, jak zrobić domowy sok przypominający ten słynny sklepowy.

Dlaczego warto samodzielnie zrobić sok à la Kubuś?

Soki to kluczowy element zdrowej diety – te zrobione samodzielnie mają najwięcej zalet. Przede wszystkim masz pełną kontrolę nad ich składem. Zrobisz je z jakościowych i sprawdzonych składników, bez ukrytych dodatków, o konserwantach czy sztucznych barwnikach nie wspominając. Możesz wykorzystać sezonowe, lokalne warzywa i owoce, dzięki czemu będzie to najzdrowszy z możliwych wyborów. Jest to też rozwiązanie tańsze niż zakup gotowych soków, a więc oszczędzasz pieniądze.

Jak zrobić sok à la Kubuś dla dzieci?

Ten domowy sok z marchwi i innych składników ma zdrowy i bardzo prosty skład. Przepis zawiera cukier, ale możesz go pominąć lub zastąpić zdrowszym zamiennikiem.

Składniki:

1,7 kg jabłek,

0,6 kg dyni,

1 kg marchwi,

3 cytryny,

2 l wody,

1/3 - 1/2 szklanki cukru.

Przygotowanie:

Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w grubą kostkę. Dynię obierz i pokrój na małe kawałki. Marchew umyj, obierz i pokrój na centymetrowe plasterki. Wyciśnij sok ze wszystkich cytryn W garnku umieść marchew i dynię. Zalej 2 litrami wody i gotuj bez przykrycia dotąd, aż warzywa będą miękkie. Dodaj na końcu jabłka, wymieszaj i gotuj dalej, aż zmiękną. Dolej sok z cytryny i wymieszaj. Zblenduj dokładnie całość. Jeżeli sok jest za gęsty, dodaj gorącej wody. Spróbuj przecier i dodaj do smaku odpowiednią ilość cukru. Wymieszaj. Gorący sok przelej do wyparzonych i czystych butelek ze szkła. Szczelnie zakręć wygotowanymi zakrętkami i pasteryzuj w kąpieli wodnej przez 20 minut od momentu zagotowania.

Tak przygotowany sok przechowuj w chłodnej spiżarni lub piwnicy. Jest dobry przez wiele miesięcy. Gdy dostęp do świeżych owoców i warzyw będzie ograniczony, warto mieć taki witaminowy sok pod ręką. Po otwarciu trzymaj go w lodówce i zużyj w ciągu kilku dni.

Ten domowy sok to smaczny pomysł na przemycenie witamin, fot. Adobe Stock, Tomasz

